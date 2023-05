È la cura il filo conduttore della Civil Week 2023, l’appuntamento con il Terzo Settore, che torna a Milano, dal 4 al 7 maggio. Persone, territorio, ambiente: è ciò di cui ci prendiamo cura. Questi i temi al centro dell’evento che vedrà protagonista la società civile nelle sue molteplici declinazioni.

Frutto della collaborazioe fra Corriere della Sera – Buone Notizie, CSV Milano, i Forum del Terzo Settore milanesi e le Fondazioni di comunità milanesi, insieme ad ASviS, CSVnet e Forum Terzo Settore nazionale, con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano ed il sostegno di Regione Lombardia, sarà una festa evento che punta a dare voce alle esperienze positive presenti sul territorio, coinvolgendo la cittadinanza.

Tanti gli incontri in programma. Si parte giovedì 4 maggio alle ore 18, quando, presso gli spazi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (in via Olona, Milano), si terrà il dialogo dal titolo: “Io mi prendo cura. I cittadini dalla parte di persone, territorio e ambiente”, fra il direttore di Corriere della Sera Luciano Fontana e il cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

A seguire, si dipaneranno i due percorsi tradizionali dell’evento, sotto le parole chiave “Capire” e “Vivere”. Nel primo palinsesto, il cui focus è il lavoro svolto con giovani, fragili e territori, saranno presenti ospiti del mondo della politica, cultura e spettacolo, tra i quali: Andrea Alemanno, Chiara Amirante, Ester Barel, Franco Cardini, Marta Cartabia, Federico Cesari, Elisa Di Francisca, Enrico Giovannini, Daniele Mencarelli, Flavio Montrucchio, Francesco Occhetta, Francesca Pasinelli, Alberto Scanni, Aurelia Rivarola. Nel secondo, si alterneranno oltre 460 appuntamenti, organizzati da 715 enti no profit in 71 comuni della città metropolitana di Milano. Da non perdere, venerdì 5 maggio, alle 18.30 nella Loggia del Palazzo Giureconsulti (in piazza Mercanti, 2) la sfilata di Civil Week, che avrà come titolo: “La bellezza ritrovata”. Tra le modelle d’eccezione, per l’evento, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli; la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo; l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini, le artiste Cristiana Capotondi, Geppi Cucciari e Federica Fracassi.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili nel programma della manifestazione, che è disponibile su www.civilweek.it.

Cristina Cucciniello