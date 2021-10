La partita per il ballottaggio alle elezioni di Roma sarebbe ancora aperta. Secondo Swg, infatti, la situazione che si andrebbe configurando sarebbe completamente diversa rispetto agli istant poll. Secondo la prima proiezione dell’istituto di ricerca per La7 , ci sarebbe un testa a testa tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri, mentre Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, sarebbe certo dell’accesso al ballottaggio. La corsa al ballottaggio per la sindaca uscente, quindi, non sarebbe completamente persa.

La rimonta, se confermata, sarebbe sorprendente. Virginia Raggi è data a pari merito col candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, con cui si giocherebbe l’ingresso al ballottaggio. Il “tribuno” radiofonico Michetti è dato con una forbice tra il 29.9-33.9% e la sindaca uscente al 21.1-25-1% delle preferenze. Per SWG, che capovolge i risultati degli exit poll, il dem Gualtieri ha quindi ottenuto il 21.1-25.1% dei voti, ponendosi in parità con Raggi. Ultimo posto per Calenda che, per SWG, ottiene il 15.1-19.1% delle preferenze

Una clamorosa rimonta rispetto agli exit poll che vedeva Raggi in un testa a testa con il leader di Azione Carlo Calenda. Secondo i risultati degli exit poll di Opinio Rai, Raggi e Calenda si erano assestati tra 16,5%-20,5%.

La proiezione si basa su un campione del 4% dei voti, influenzata dallo scrutinio delle schede delle suppletive del collegio di Primavalle. Con la seconda proiezione Swg ha corretto il tiro ponendo la Raggi nella parte bassa della forchetta (21,1%) e Gualtieri in quella alta (24,1%).

Secondo le proiezioni di Tecnè, con una copertura del campione del 21%, rimane possibile invece il testa a testa tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti (29.6%) e l’avversario dem Roberto Gualtieri (26.6%). Raggi si ferma così al terzo posto (20%), seguito da Carlo Calenda (18.2%).

Per proiezioni si intende l’esame dei voti realmente scrutinati, stimando il risultato finale delle elezioni.

16:45 – PRIMA PROIEZIONE SWG PER LA 7 (Copertura 9%): Michetti è avanti con il 31,8%. Leggermente più netto il vantaggio di Gualtieri (24,1%) su Virginia Raggi (21,1%). Staccato Calenda (18%). Gli altri candidati sono al 5%.

