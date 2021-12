Un colpo da due milioni di euro quello inferto alla criminalità organizzata da parte degli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia di Napoli che hanno sequestrato ben 50 chili di cocaina in possesso di uno dei tanti galoppini dell’Alleanza di Secondigliano, e nello specifico del clan Contini. Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 16 dicembre nel comune di Casoria. In manette è finito Ciro De Liso, 34enne pregiudicato sorpreso dai poliziotti del distretto guidato dal vice questore Manuela Marafioti mentre percorreva a bordo di una Citroen C3 di colore bianco via Alessandro Manzoni nel comune a nord di Napoli.

Gli agenti, che conoscevano De Liso per i suoi precedenti, hanno provato a fermarlo ma quest’ultimo ha tentato di eludere il controllo accelerando e superando alcuni veicoli con il chiaro intento di darsi alla fuga. Inseguito e bloccato nel giro di pochi minuti, i poliziotti insospettiti dallo stato di agitazione dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione nell’auto trovando sotto il sedile del veicolo, un sottofondo all’interno del quale sono stati rinvenuti 13 panetti di cocaina.

Conoscendo il ruolo di pusher a domicilio di De Liso, i poliziotti hanno esteso la perquisizioni nell’abitazione del 34enne a Casoria trovando in una scarpiera altri 43 panetti e 5 buste contenenti sempre cocaina nonché la somma di 11mila euro. Complessivamente, sono stati sequestrati 50,5 chili di droga per un prezzo di mercato di circa 2milioni di euro, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari (ora al vaglio della giudiziaria del Commissariato), l’autovettura sulla quale viaggiava l’uomo e il denaro. De Liso è stato arrestato, su disposizione della procura di Napoli nord, e condotto nel carcere di Poggioreale. Adesso dovrà difendersi dall’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Sempre nella stessa giornata, i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno controllato un bar in via Antonio Sogliano, nella zona dei Ponti Rossi a Napoli, dove nel vano motore di un frigorifero hanno trovato un panetto di hashish del peso di 90 grammi circa. Il gestore dell’attività, un 18enne napoletano, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

