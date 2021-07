Ha tentato un trasporto ‘straordinario’, in stile narcos sudamericano, che però non è andato a buon fine. È il piano tentato da un 28enne romano arrestato dai carabinieri di Oristano, in Sardegna. Il giovane, decollato lo scorso 28 marzo con un aereodi piccole dimensioni dall’aeroporto di Roma e aver effettuato una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, ha fatto rotta verso la Sardegna.

Qui, attraversando la provincia di Nuoro e arrivando quindi nei cieli dell’Oristanese è sparito dai radar per 20 minuti: in quei momenti stava volando a quota bassissima per poter lanciare dall’areo un borsone pieno di cocaina purissima, circa otto chili e mezzo.

Un carico finito sopra il di una casa di Baratili San Pietro, sorprendendo l’ignaro proprietario dell’abitazione che ha allertato immediatamente il 112.

Un carico di fatto perso per il 28enne. I carabinieri della Compagnia di Oristano, dopo aver recuperato l’imponente quantitativo di cocaina, hanno avviato le indagini assieme all’11esimo nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, coordinate dalla procura, che hanno portato in quattro mesi all’arresto del pusher.

Già nella stessa giornata del 28 marzo i carabinieri avevano individuato con assoluta certezza l’aeromobile oggetto dell’indagine.

Fondamentale ai fini dell’arresto l’osservazione dei movimenti fatti nei mesi successivi dal 28enne e dei voli effettuati dalla compagnia per la quale lavorava: in particolare l’analisi delle telecamere dell’aerostazione di Olbia, le testimonianze rese dal personale dipendente, l’approfondimento analitico delle distinte del rifornimento effettuato e il costante monitoraggio degli indiziati, hanno permesso di individuare con certezza il giovane romano quale pilota responsabile del volo in questione.

Il 28enne è stato arrestato ieri, con il giovane che su un volo proveniente dalla Germania molto probabilmente stava per raggiungere l’aeroporto di Cagliari. L’invio sul posto di due pattuglie della Compagnia di Oristano supportate da personale del NEC di Cagliari ha permesso la cattura dell’arrestato

