Occhi profondi e castani, il volto curato, studentessa alla Bicocca di Milano, un fratello e due genitori a cui era molto legata. Questo il ritratto di Sofia Castelli, la ragazza di 20 anni uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato, la scorsa notte a Cologno Monzese (Milano), in casa sua.

Sofia, descritta da chi la conosceva come una ragazza “allegra, dolcissima e piena di sogni”, è rientrata a casa all’alba, dopo ave trascorso una serata in discoteca, come ha scritto nelle sue ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L’ultima è delle 5.58 del mattino. Prima era a ballare al “The Beach” di Milano, insieme a una sua amica. In discoteca, a quanto emerso, c’era anche l’ex fidanzato Zakaria Atqaoui. I due si erano lasciati, ma a casa di Sofia è arrivato anche lui, assieme all’amica. Cosa sia accaduto dopo è ancora da chiarire. Ad uccidere Sofia è stato Atqaoui, secondo la sua stessa ammissione, verso le 9.30 quando si è presentato al Comando di Polizia Locale per costituirsi.

Sofia Castelli era sola a casa a Cologno Monzese: i suoi genitori con il fratello più piccolo erano partiti per la Sardegna per partecipare a un matrimonio e l’avevano lasciata a casa da sola. A confermarlo ai cronisti un collega del padre della 20enne, uccisa nelle prime ore del mattino di oggi dal fidanzato 23enne Zakaria Atqaoui, reo confesso.

“L’ho visto martedì al lavoro, sapevo che andava via per qualche giorno in Sardegna per un matrimonio e poi dovevano tornare”, ha raccontato l’uomo ai cronisti. Né lui né il padre conoscevano il fidanzato, o almeno, dice, “non ne abbiamo mai parlato, scherzavamo della Juve, sono brave persone tranquille“.

Sofia era stata in coppia con Zakaria per anni. Fidanzati fin da ragazzini, secondo chi li conosce i familiari della studentessa trattavano il ragazzo “come un figlio“. Poi, stanotte, l’orrore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione