Una storia che stringe il cuore quella di Loredana Corona di 57 anni e Domenica Loddo di 83 anni. Madre e figlia unite dallo stesso tragico destino. Una tragedia nella tragedia nel Veneziano mentre Loredana stava andando a fare visita alla madre Domenica ricoverata in una struttura per anziani. La donna è stata colpita da un ictus mentre si trovava alla guida dell’auto.

Il malore poi l’incidente frontale: Loredana muore il girono dopo

Loredana Corona è stata colta da malore mentre si trovava alla guida della sua auto lungo la strada che porta alla casa di cura dove si trovava ricoverata la madre Domenica. L’ictus le ha fatto perdere il controllo dell’auto che ha invaso la corsia opposta, schiantandosi con un frontale contro una Toyota Yaris, in direzione Musile.

La terza auto tampona le due macchine incidentate, l’impatto è fatale

Una terza auto, un Suv Chevrolet, ha poi tamponato le due auto ferme in mezzo alla strada. Ferite solo lievemente le due donne al volante della Yaris e del Suv, mentre la 57enne è morta l’indomani all’ospedale di Mestre.

La madre viene a conoscenza della morte di Loredana e non regge al dolore

La madre, Domenica Loddo, 83 anni, venuta a conoscenza della notizia, non ha retto al dolore e si è spenta nella Rsa di San Donà di Piave dove risiedeva, tre giorni dopo la figlia. “E’ un dramma che si aggiunge alla tragedia e che aumenta ulteriormente il dolore – ha commentato a Il Gazzettino Marco Bellato, presidente della Municipalità di Favaro Veneto, circoscrizione del Comune di Venezia – per il quale mancano le parole, se non di vicinanza alla famiglia”. I funerali di Domenica Loddo saranno celebrati martedì 30 aprile nella chiesa San Benedetto di Campalto, la stessa che sabato aveva dato l’ultimo saluto alla figlia, che ha lasciato marito e due figlie.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo