Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e le fiamme che hanno invaso il ristorante in legno Newport adiacente all’Hotel Marina Uno struttura 4 stelle di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. L’incendio sarebbe divampato intorno alle ore 13.00. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto le squadre di Latisana e Lignano. Ci sarebbero almeno tre persone salite sul tetto, in attesa dell’elisoccorso.

L’albergo dispone lungo i suoi 5 piani di 87 camere, per un totale di 190 posti. E’ stato costruito nel 1988 e fronteggia un piccolo porto alla confluenza del Tagliamento con il mare. La struttura conta 4500 metri quadri.

Non sono ancora chiare le cause del rogo

La nuvola di fumo nero è visibile a chilometri di distanza tanto che le segnalazioni sono arrivate anche dal Veneto oltre che da tutta la bassa friulana. L’incendio non ha coinvolto persone, la struttura alberghiera è attualmente chiusa.

L’albergo e il ristorante erano chiusi da anni

Secondo quanto riferito da Il Friuli, l’albergo (ristorante compreso) era chiuso da anni. Resta da capire come mai tre persone sono finite in ospedale intossicate dalle fiamme se all’interno dela struttura non erano in corso lavori di ristrutturazione.

Evacuata l’intera area adiacente all’hotel Marina Uno di Lignano Sabbiadoro

Tutta la zona è stata evacuata, comprese le attività ristorative poste nelle vicinanze. Fondamentale l’immediato intervento del personale del Porto turistico, che ha contenuto le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, giunti in forze dalla stazione locale e da altre stazioni della Bassa friulana. Sul posto erano presenti anche gli uomini della Polizia Locale, che hanno dato supporto nel tenere la zona in sicurezza.

