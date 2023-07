Hanno sfondato la vetrata esterna della banca per poi prelevare una cassaforte presente all’interno e fuggire via, convinti di aver fatto il colpo grosso. Sarebbe curioso vedere la loro faccia una volta aperta la cassaforte perché, secondo quanto accertato dai carabinieri, pare che all’interno vi fossero appena 20 euro. Altro che colpo gobbo.

I banditi hanno portato via una cassaforte denominata “cash in, cash out” che è nella disponibilità dell’operatore allo sportello in cui vengono messi contanti da dare ai clienti che ne fanno richiesta allo sportello.

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 luglio in via Diocleziano a Fuorigrotta, quartiere dell’area flegrea di Napoli. Nel mirino dei malviventi, ancora una volta, la filiale della Banca Popolare di Bari. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia nell’istituto bancario che lungo una strada ricca di attività commerciali. Già a fine marzo scorso, la Banca Popolare di Bari fu oggetto di una rapina da parte delle banda del buco: un colpo da 7 mila euro.

Malviventi che tre mesi fa fecero irruzione dalle fogne, cogliendo di sorpresa dipendenti e clienti presenti all’interno della filiale. Tre persone armate hanno seminato il panico all’interno dell’istituto bancario. Impauriti dai rumori provenienti dal sottosuolo, dipendenti e clienti hanno abbandonato i locali della banca precipitandosi in strada. All’interno i tre rapinatori hanno provato ad arraffare più banconote possibili prima di dileguarsi sempre attraverso le fogne per sfuggire all’arrivo della polizia, giunta sul posto con numerose volanti, almeno sette. Una volta entrati in banca, gli agenti hanno trovato per terra numerose banconote.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

