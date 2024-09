Aveva 61 anni Paola Marella, era un architetto ma nota al grande pubblico per i suoi programmi televisivi su Sky Uno e Real Time. Accento milanese e meches bianche, aveva conquistato la simpatia dei tanti telespettatori con i suoi consigli, le su intuizioni e la forte passione per il design e e la moda. Da “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”, fino a “Un sogno in affitto”, il suo giudizio sulle case era insindacabile e prezioso nella guida dei clienti. Dalla pianta facile, regolare, per favorire la luminosità, alla divisione degli spazi interni. Era entrata nel mondo televisivo nel 2007, con Discovery, poi Sky, e La7, dopo aver iniziato a lavorare verso la fine degli anni ottanta. “Sono una donna pragmatica con grande buon senso e un tocco glamour, mi piace stare sul tradizionale ma dare un tocco in più. Oggi è cambiato il modo di arredare casa, una volta si faceva il tutto finito. Oggi si tende a dare un tocco particolare con un oggetto, un complemento d’arredo” raccontava a peetergaiani.it.

Paola Marella e le iconiche méches bianche

Il suo profilo in tv, iconico, si è contraddistinto dai miei capelli bianchi: “Sono comparsi quando avevo trentacinque anni – racconta -, In quel periodo non lavoravo ancora in televisione. Sicuramente, per una ragazza, avere due ciocche bianche era piuttosto insolito, ma ho sempre seguito il mio percorso senza farmi influenzare dalle mode. Non ho mai cercato di influenzare gli altri con il mio aspetto, soprattutto considerando che ho iniziato a lavorare in televisione per caso, diversamente da chi lo fa da molto tempo e si preoccupa di costruire un’immagine specifica”.

Come è morta Paola Marella, il tumore al seno e l’addio al marito Nico e al figlio Nicola

La causa della sua morte è dovuta ad un cancro. Da tempo Paola lottava contro un tumore maligno al seno, di cui aveva spesso parlato in quale intervista, una delle quali rilasciata a Panorama nel 2021: “Non dobbiamo avere paura – ha risposto all’invito di lanciare un messaggio contro la malattia – non siamo soli. Purtroppo può succedere ma oggi grazie alla scienza possiamo affrontare tutti”. Ieri si è arresa. Nessuno a parte la sua famiglia e i suoi più cari amici sapevano realmente delle sue condizioni di salute. Lascia il figlio Nicola, a cui aveva dedicato tanti pensieri anche sui social, e il marito Nico che “mi sopporta da innumerevoli anni”.

