Liam James Payne, cantante e chitarrista britannico noto per essere stato membro degli One Direction, è morto all’età di 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel situato nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires.

Come è morto Liam Payne

Pablo Policicchio, portavoce del Ministero della Sicurezza della città di Buenos Aires, ha comunicato all’Associated Press che Payne “si è gettato dal balcone della sua stanza”. Ha spiegato che la polizia è intervenuta dopo una chiamata di emergenza, segnalando la presenza di un “uomo aggressivo sotto l’effetto di alcol o droghe”. Testimonianze racconte che Payne avrebbe scagliato nei minuti precedenti un computer portatile nella hall dell’albergo e poi preso a calci alcune sedie, per poi essere bloccato e riportato nella sua stanza di albergo.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno sentito un rumore sordo e hanno trovato il corpo di Payne nel cortile dell’hotel. I soccorsi, intervenuti rapidamente, hanno constatato la morte sul luogo dell’incidente.

Era in Argentina per il concerto di Niall Horan

Payne era in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan, suo ex compagno negli One Direction, gruppo nato dal programma X Factor che, insieme a Louis Tomlinson, Zayn Malik, e Harry Styles, ha conquistato il mondo della musica pop, diventando un vero fenomeno globale. Il cantante lascia un figlio di 7 anni, Bear Grey Payne, avuto dalla relazione con la musicista Cheryl, precedentemente conosciuta come Cheryl Cole ai tempi delle Girls Aloud.

Seguono aggiornamenti

