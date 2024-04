Costa tra i 350 e i 400 euro, e promette di riuscire a fungere da chiave universale, in grado di aprire ogni serratura. “Topolino” è il piccolo attrezzo da scasso, ideato in Bulgaria, ormai diventato un must-have per i ladri d’appartamento. Si tratta di un mini decoder, che permette ai malintenzionati di riuscire a superare in pochi secondi il blocco delle serrature con cilindro europeo senza lasciare segni di effrazione.

Le origini del nome e il sequestro a Roma

Da tempo l’attrezzo, originariamente pensato per fabbri è al vaglio della polizia Europea perché permette di aprire silenziosamente porte blindate senza far rumore. Il nome arriva dalla curiosa impugnatura che ricorda le orecchie del più famoso topo di casa Disney. Soltanto pochi giorni fa, a Roma, un decoder Topolino è stato sequestrato in una perquisizione nel quartiere Prati, in un appartamento usato come base operativa di ladri georgiani, assieme ad alcune munizioni e ad una pistola rubata.

Tra i metodi più efficaci per difendersi da Topolino si consiglia di inserire alcune placche di sicurezza proprio davanti al cilindro della serratura, il cui prezzo si aggira sui 200 euro.