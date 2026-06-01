All’Ospedale Niguarda di Milano un paziente con scompenso cardiaco può oggi essere monitorato a casa attraverso la voce. Si chiama AVATAR-SC il progetto sviluppato con la Fondazione De Gasperis, l’Università dell’Insubria e il Politecnico di Milano: un sistema di analisi vocale e intelligenza artificiale che intercetta i segnali di un peggioramento prima che diventi ricovero, finanziato da Fondazione Cariplo con circa 220mila euro. È uno dei tanti esempi di cosa significhi, in concreto, portare l’AI dentro i servizi e non solo dentro i data center.

La sanità milanese è il laboratorio più avanzato. Al San Raffaele la piattaforma S-Race, costruita con Microsoft e operativa dal 2024, analizza in tempo reale grandi volumi di dati clinici eterogenei estratti dalle cartelle elettroniche, restituendo al medico una fotografia sintetica dello stato del paziente. All’Humanitas l’AI Center, con oltre trenta progetti in corso, ha lanciato i Digital Twins, avatar virtuali dei pazienti per simulare la risposta a una terapia prima di somministrarla. A Cremona e Oglio Po l’intelligenza artificiale affianca il radiologo nella lettura delle mammografie.

Non è più sperimentazione isolata. Le norme di sistema 2026 della Regione Lombardia prevedono che nel corso dell’anno le aziende sanitarie utilizzino strumenti di AI per supportare l’attività clinica e l’appropriatezza prescrittiva, con un principio chiaro: la tecnologia come supporto e non come sostituzione del medico. Humanitas e San Raffaele figurano stabilmente tra gli ospedali più innovativi al mondo nel ranking di Newsweek. Il filo che lega questi casi è semplice. La potenza di calcolo concentrata in Lombardia trova un senso quando si traduce in una diagnosi più precoce, una lista d’attesa più corta, una cura più mirata. La condizione, ricordano i clinici, è che gli algoritmi siano validati e che il medico resti al centro della decisione: l’infrastruttura abilita, ma è l’uso che fa la differenza.

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Mario Alberto Marchi