Il comune di Napoli stanzia 8 milioni e mezzo di euro per aiutare le famiglie indigenti a sostenere, almeno in parte, gli aumenti considerevoli delle bollette di gas e luce. Sarà attivo da lunedì 10 ottobre il bonus Utenze, uno strumento concreto di aiuto rivolto ai cittadini residenti nel comune partenopeo con reddito inferiore ai 7mila euro e con almeno una bolletta intestata.

Il contributo previsto per ogni famiglia va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente del richiedente e sarà possibile fare richiesta attraverso il sito istituzionale del Comune di Napoli oppure affidandosi al proprio CAF di riferimento.

“Ammontano a circa 8 milioni e mezzo di euro i fondi da distribuire come aiuto al pagamento delle utenze per famiglie e cittadini con redditi bassi. In un momento che definirei drammatico per la povertà che avanza dilagante credo sia fondamentale stare vicino ai più fragili con ogni misura possibile”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Napoli.

