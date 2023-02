Carnevale fa rima con la lasagna! È tradizione. Ma come si prepara la classica lasagna napoletana? Ci serviranno strati di pasta fresca all’uovo, ragù napoletano di carne di maiale, morbide polpettine fritte, ricotta e provola. Una prelibatezza senza paragoni, che ha origini antiche. Il piatto sembra risalire al 1700, ai tempi di Francesco II, ultimo re delle due Sicilie, chiamato “Re Lasagna” proprio per il suo amore verso questo piatto. Procediamo.

Per iniziare, preparate il ragù: frullate la cipolla con un mixer oppure tritatela molto finemente con un coltello fatela soffriggere per 1 minuto con l’olio, poi aggiungete il vino bianco, lasciate sfumare a fuoco alto girando per 1 minuto. Infine, quando il vino è evaporato, aggiungete la carne di maiale tritata (oppure la carne in pezzi). Girate a fuoco vivo per qualche secondo, poi aggiungete la passata di pomodoro. Raggiunta la temperatura di ebollizione, lasciate cuocere a fuoco lento il vostro ragù di maiale per circa un’ora e mezza. Nel frattempo, mentre cuoce il nostro ragù, preparate le polpettine.

Aggiungete tutti gli ingredienti in una ciotola. Impastate e formate delle polpettine piccole e friggetele, devono essere appena dorate. A questo punto, il nostro ragù sarà pronto, aggiungete della ricotta e mescolate per bene. Aggiungete un mestolo di ragù nella teglia. Girate la teglia in modo che si cosparga perfettamente e siamo pronti per iniziare con gli strati di pasta fresca. Aggiungete sugo, polpettine, provola o mozzarella perfettamente sgocciolata e un primo strato di uova sode affettate. Ricoprite di sugo, parmigiano e poneteci sopra uno strato di pasta. Ripetete l’operazione. Quindi aggiungete uno strato di ricotta, polpettine, provola, ragù, grana. Sigillate con un ultimo strato di pasta e ricopritelo di ragù e parmigiano. Cuocete la lasagna al forno in forno ben caldo a 180° per circa 50 minuti. nella parte media del forno. E la nostra lasagna è servita! Aspettate prima di tagliare le fette, deve essere tiepida altrimenti il coltello rischia di fare un pasticcio. Buon Carnevale!

