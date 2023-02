Quali sono i formaggi più buoni del mondo? Ce lo dice la classifica stilata da TasteAtlas, la guida di viaggio esperienziale per il cibo tradizionale che raccoglie ricette autentiche, recensioni di critici gastronomici e articoli di ricerca su ingredienti e piatti popolari. Ebbene, senza alcuna sorpresa l’Italia domina per le prime sei posizioni. Il formaggio che fa venire l’acquolina in bocca proprio a tutti?

L’intramontabile Parmigiano Reggiano, subito dopo c’è il Gorgonzola piccante, al terzo posto troviamo invece la burrata mentre al quarto il Grana Padano. Al quinto posto, sventola ancora la bandiera tricolore, e c’è l’Oaxaca Cheese, a seguire lo Stracchino di Crescenza e per finire al settimo posto troviamo la mozzarella di bufala campana. All’ottavo posto figura il Portogallo con il suo Queijo Serra da Estrela, nona e decima posizione vanno nuovamente all’Italia, rispettivamente con il Pecorino Sardo e Pecorino e Pecorino Toscano.

La classifica dei latticini si chiude con la Francia al 50esimo posto con il Brillat-Savarin, nel mezzo della classifica, in ordine sparso, c’è anche la Grecia Graviera Naxou, il Brasile con il Canastra e poi ritroviamo l’Italia con la provola, la stracciatella, il Fiore Sardo, il Provolone del monaco, il Gorgonzola dolce e il Caciocavallo silano, ma ci sono anche i bocconcini e il taleggio. Insomma, niente di nuovo: i formaggi italiani sul podio del mondo!

