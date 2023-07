Italia Viva

Ricordo vicende che allora non potevamo comprendere appieno e che posi nelle sedi opportune: la missione russa di cui come capo delegazione fui informata dalla stampa, i ristori dati a pioggia, la gestione eccessivamente prudente della scuola, la politica degli acquisti legati all’emergenza. Ricordo che spesso misi a verbale cose che non condividevo e ricordo benissimo che non ero sola, ma che il partito cui appartengo ed i componenti del governo dierano preoccupati quanto me, in alcuni casi più di me, di come l’emergenza era gestita”, prosegue Bellanova.

“Tant’è che quando lanciammo la petizione per la commissione di inchiesta sul Covid tutti eravamo d’accordo: d’altronde perché non esserlo, visto che tra i motivi che ci indussero a firmare le dimissioni ci fu un inesistente piano vaccinale, che ci avrebbe permesso di uscire da quell’emergenza da cui forse qualcuno non voleva veramente uscire?”, chiede Bellanova.