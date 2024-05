Primo Maggio, la giornata della festa dei lavoratori, ma anche quella del concertone a Roma. Quest’anno il concerto del Primo Maggio avrà una novità: non si farà a San Giovanni, ma al Circo Massimo, per via dei lavori nella storica piazza dove tradizionalmente si svolge. Ma nonostante il cambio della location e delle previsioni meteo non rassicuranti, la carica del concertone rimane, con migliaia di persone attese e decine di cantanti pronte a esibirsi sul palco.

Concerto primo maggio Circo Massimo, i cantanti e la scaletta

L’ultima conferma tra gli artisti è stata quella di Geolier, ma al concertone al Circo Massimo saranno in più di 50. A salire sul palco saranno: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Spazio anche a Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP. Una novità è la presenza dei Bloom, un progetto di Giusy Ferreri e Max Zanotti, con Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Sul palco del Primo Maggio ci saranno anche i tre vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonari (Roma).

La scaletta dell’ordine di esibizione ancora non è definitiva.

Concerto Primo Maggio, gli orari e dove vederla in tv

Il concerto del Primo Maggio inizierà alle ore 13.15, ci sarà un’apertura condotta da BigMama, e in diretta si potrà vedere solo su RaiPlay. Alle 15.15, invece, inizia la diretta su Rai3 e Rai Italia per l’estero, oltre sempre a RaiPlay, che si chiuderà dopo mezzanotte, a parte la pausa tra le 19 e le 20 per la messa in onda del Tg3 e dei Tg regionali.

Concerto Primo Maggio, i presentatori

A presentare il concertone al Circo Massimo ci saranno due cantanti: Noemi ed Ermal Meta. Oltre a “condurre” i giochi, i due si esibiranno anche sul palco della kermesse.

Concerto Primo Maggio al Circo Massimo, le chiusure e le modifiche alla viabilità

Non sarà a San Giovanni, ma al Circo Massimo. Ecco quindi le modifiche alla viabilità e le chiusure alla circolazione per le ore del concerto. Saranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane.

Ci sarà tutta un’area di sicurezza alla quale si potrà accedere solo tramite dei varchi, ovviamente controllati: via dei Cerchi/piazza di Porta Capena; via del Circo Massimo /viale Aventino; via del Circo Massimo/via della Greca; via dei Cerchi/via San Teodoro; via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa.

