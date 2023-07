“Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid-19”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ospite a Start, su Sky TG24, parlando del tema della tutela dei lavoratori in queste giornate di caldo estremo.

“Stiamo parlando anche di un qualcosa di particolare su smart working e quindi allargare di nuovo la possibilità di ricorrere a questa tipologia di lavoro in modo da consentire ai lavoratori di non spostarsi a rimanere presso le proprie abitazioni. Ci sono una serie di soluzioni tra cui quella della cassa integrazione anche per i lavori ovviamente più impattati da questa ondata di calore”

Il presidente di Confindustria poi sottolinea: “Pensare di dover mettere a rischio la propria vita perché si va al lavoro è qualche cosa che deve far riflettere tutti, non è un tema solo dell’associazione datoriale è un tema dei sindacati, è un tema del governo”.

Bonomi è poi tornato sul tema del salario minimo, osservando che “la direttiva Ue sul punto aveva due obiettivi. Il primo era intervenire sui Paesi dell’Est che fanno dumping sul costo salariale. Il secondo era regolamentare il salario tra i vari Stati membri. Su questo aveva dato un parametro: 60% della mediana dei salari. Ma il tema vero è quello di spingere la contrattazione collettiva nazionale. Ci sono dei settori con salari bassi? Sì, ma quali sono? Perché non sono quelli di Confindustria. I nostri superano tutti i 9 euro, quello dei metalmeccanici è quasi a 11 euro”.

Le temperature e l’arrivo di Caronte

Il caldo di queste settimane favorisce nubifragi e grandinate eccezionali a causa dell’enorme energia potenziale in gioco associata al calore e all’umidità presente; negli ultimi giorni si sono avuti chicchi di grandine di 10 cm; il record per il chicco di grandine più grande a livello mondiale è di 20 cm con un cratere al suolo di 25 cm, registrato il 23 luglio 2010 in South Dakota, Usa.

“Nei prossimi giorni potremo avere, purtroppo, di nuovo delle grandinate intense al Nord, in particolare dal pomeriggio di oggi fino a domani sera. Da Domenica rimonterà poi l’anticiclone africano anche sul Settentrione, mentre al Centro-Sud il caldo non mollerà mai la presa: si prepara eccezionalmente un Caronte bis“, prosegue.Nel weekend sono previsti temporali al Nord, un leggero calo delle massime al Centro, mentre al Sud le massime toccheranno 42-44°C.Ma, attenzione, da lunedì con il Caronte bis le massime saliranno di nuovo fino a 47 gradi ed oltre sulle Isole Maggiori ed il caldo infiammerà di nuovo tutta l’Italia

