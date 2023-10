Giornata di congresso dei “renziani” italiani e del loro partito, Italia Viva.

“Si sono concluse le operazioni di voto per il primo congresso di Italia Viva. L’affluenza online è stata di 5450 voti su 6761 preregistrati pari a più dell’80%. Non ci sono dati ancora sull’affluenza ai seggi fisici che viene comunque stimata superiore alle 8.000 persone“, ha dichiarato in una nota l’Ufficio Stampa di Italia Viva.

“Si tratta di un risultato straordinario” ha detto Matteo Renzi “anche perché in molti territori c’era un solo candidato”.

“La macchina organizzativa – continua la nota – ha funzionato alla perfezione con l’unico inghippo di un errore materiale sul solo voto online per la presidenza provinciale di Cosenza su cui la commissione congressuale deciderà nelle prossime ore. I dati ufficiali saranno comunicati appena definitivi e comunque non oltre domattina. Renzi ha dedicato i lavori congressuali alla dottoressa Claudia Agostini, giovane farmacista di Piombino e colonna della Leopolda e di Italia Viva che è morta stamani dopo una lunga battaglia contro la SLA. Nella giornata di domani si riuniranno i parlamentari aderenti a Italia Viva.”

