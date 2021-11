“Restituire valore al lavoro perché così si può restituire valore alle persone, lavorare per migliorare i modelli organizzativi e contrattuali”. È la sfida culturale che il segretario nazionale Cisl Funzione Pubblica Maurizio Petriccioli fa partire dal congresso territoriale di Napoli e dell’Area Metropolitana dove il consiglio generale della Funzione Pubblica Cisl di Napoli ha confermato Luigi D’Emilio segretario. “Creare condizioni per dare opportunità alle persone di realizzare un progetto di vita insieme alle loro famiglie” è l’obiettivo che si pone ogni giorno Petriccioli che proprio in una terra di lavoro difficile come Napoli ha scelto di celebrare a marzo 2022 il congresso nazionale della Cisl Funzione Pubblica.

Ai lavori del congresso presieduto da Lorenzo Medici segretario Cisl Fp Campania, hanno preso parte tra gli altri Gianpiero Tipaldi segretario generale Ust Cisl Napoli e Melicia Comberiati segretario Ust Cisl Napoli. “Avere le persone al centro significa stare dalla parte di chi ha più bisogno – ha spiegato Lorenzo Medici – la battaglia sul lavoro precario è una lotta di civiltà e riconoscenza per migliaia di uomini e donne che se pur nell’incertezza del futuro, hanno dato e stanno dando, un apporto straordinario per rendere efficienti i servizi al cittadino. La Cisl Fp si fermerà solo difronte ad obiettivi concreti”.

La rielezione del segretario D’Emilio avviene dopo tre anni di lavoro intenso in cui, malgrado la pandemia, non si è mai fermata la lotta al precariato, la battaglia per il rinnovo della pubblica amministrazione e la difesa dei lavoratori del comparto sanitario. Un lavoro, dunque, che ha portato il sindacato a celebrare il sesto congresso con un segno positivo accanto alla voce tesseramento.

Luigi D’Emilio, napoletano 57 anni infermiere all’ospedale Monaldi di Napoli ha guadagnato nuovamente la fiducia di tutti gli iscritti che hanno affidato un secondo mandato anche alla squadra nata tre anni fa composta da Maria Uccello tenente della Polizia Municipale e Carlo Tortora dipendente del Ministero della Difesa

“Il nostro obiettivo è rimettere al centro i lavoratori pubblici che sono i protagonisti del cambiamento che, come Cisl Fp, stiamo portando avanti da tre anni – dichiara il segretario Luigi D’Emilio – in questo tempo penalizzato dalla pandemia non ci siamo fermati, anzi abbiamo lavorato ancor di più per far fronte a quelle emergenze che non devono mai essere considerate una routine”.

