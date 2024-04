Niente dipendenze, alcune parole saranno off-limits, e soprattutto si è obbligati a dirsi ‘ti amo’. È il contenuto dell’accordo stretto da Endrick, giovane stella del calcio brasiliano prossimo a sbarcare al Real Madrid, e la sua fidanzata Gabriely Miranda. A svelarlo è stato lui stesso durante un’intervista in un podcast: un vero contratto con clausole da rispettare nella coppia.

Endrick, che ha 17 anni – a luglio ne compirà 18, in coincidenza con il suo arrivo a Madrid – e sta insieme alla ragazza di tre anni più grande di lui, ha raccontato che secondo un contratto firmato alla coppia è vietata qualsiasi dipendenza e per esempio è vietato anche avere “un cambiamento drastico di comportamento”. Mentre invece i due sono obbligati a dirsi ‘ti amo’ in qualsiasi situazione. Stranezze sentimentali dei giorni d’oggi. O forse solo di personaggi e mondi stravaganti.

Quel che è certo è che l’attuale stella del Palmeiras ha tutte le carte in regola per diventare un top player in Europa, lui e le sue stranezze. Anche se dal club brasiliano si sono alzate voci per far rimanere con i piedi per terra Endrick. “Spero che non si perda in questioni extracalcistiche, questo è il consiglio. Se vuole raggiungere alti livelli deve concentrarsi sulle cose essenziali” gli ha suggerito l’allenatore Abel Ferreira. Forse parlava di cose e relazioni per cui non servono contratti e clausole

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani