“Pazzo criminale” (così Giuseppe Conte), “orribile”, “guerrafondaio”, “corrotto”, “messianico”, “genocida”, e chi più ne ha più ne metta. Nella grande retorica demonizzante che investe Israele, il punto focale e l’oggetto degli insulti peggiori è lui, Benjamin Netanyahu. Non sono l’Iran e Hamas che hanno scatenato la guerra per distruggere Israele e la prolungano rifiutandosi di liberare i rapiti o cercando la bomba atomica, ma è lui che la continua per tenere insieme il suo governo o peggio per sottrarsi alla giustizia interna e internazionale.

È lui il responsabile del “genocidio” di Gaza, della carestia e dello sterminio dei bambini (tutte cose false, come dimostrano i numeri, ma non importa). È lui Erode, è lui l’ebreo medievale che secondo la “calunnia del sangue” profanava l’ostia e uccideva i bambini cristiani per spregio a Gesù, è lui che come dicono i “Protocolli” si propone il dominio del mondo o almeno di tutto il Medio Oriente. Anche molti che si proclamano amici di Israele sostengono che non bisogna isolare lo Stato ebraico perché così si aiuterebbe Netanyahu e invece bisogna aiutare in tutti i modi i suoi avversari interni: solo loro possono rovesciarlo e porre fine alle sue malefatte.

La difesa dei nemici

Non è la prima volta. La riduzione del popolo ebraico e della sua autodifesa a un leader malvagio e responsabile di crimini orribili è un luogo comune permanente della propaganda contro Israele. Ben Gurion sarebbe stato responsabile della “pulizia etnica” degli arabi durante la guerra di indipendenza del 1948-49 (in realtà ci fu soprattutto una fuga richiesta dai comandi militari arabi); Moshé Dayan dello stesso crimine a Gerusalemme durante la guerra dei Sei Giorni del 1967 (semplicemente falso); a Golda Meir fu imputata la strage di Monaco del 1972 per non aver ceduto alle richieste dei terroristi; soprattutto contro Israele fu usata in maniera totalmente falsa e velenosa la strage di Sabra e Chatila del 1982, compiuta dai miliziani cristiani maroniti per vendetta dell’uccisione da parte palestinese del loro leader Bashir Gemayel. Israele si limitò a non sparare sui propri alleati per difendere i propri nemici. La responsabilità politica, anzi la demonizzazione morale fu buttata addosso al primo ministro Begin e al ministro della Difesa Sharon, che non erano sul campo.

Si parlò anche allora di genocidio e si pretese che gli ebrei del mondo e pure in Italia di condannare Israele (cosa che pure in quel momento alcuni intellettuali ebrei di sinistra fecero); perfino a Rabin fu imputata la repressione “violentissima” dell’Intifada. Sono solo i casi principali. Anche per chi in certi ambienti non condanna l’esistenza stessa di Israele, tutti i governi dello Stato ebraico sono deplorevoli e chi lo presiede è automaticamente un criminale, almeno fin che non accetta di cedere armi, finanziamenti e terreno ai nemici di Israele o non muore. Torniamo a Netanyahu. Oggi i sondaggi dicono che le sue scelte hanno l’appoggio della grande maggioranza del popolo israeliano e lo stesso vale per le forze parlamentari. Netanyahu è un abilissimo politico, probabilmente il migliore fra i governanti attuali del mondo intero, certo il più longevo.

Il percorso di Netanyahu

Ha vinto sei elezioni politiche generali (vere, multipartitiche, combattutissime), è stato per la prima volta premier di Israele nel 1996, quando il presidente Usa era Clinton e quello italiano Scalfaro, è stato il protagonista della liberalizzazione economica che ha prodotto il miracolo della start-up nation, è stato l’ultimo a concludere un accordo con l’Autorità Palestinese (il Memorandum di Wye River. 1996). Durante i suoi ultimi mandati, dal 2009 a oggi con un intervallo di un anno nel 2021-22) ha dovuto fare i conti con presidenze americane prevalentemente ostili (Obama, Biden) o difficili (Trump) mostrando una straordinaria flessibilità tattica, ma mantenendo sempre il suo obiettivo della sicurezza di Israele e della difesa dall’Iran, che ha spesso denunciato, anche quando l’Occidente cercava un accordo con gli ayatollah. Ha sempre rispettato le norme costituzionali e le decisioni giudiziarie, pur cercando di diminuire per legge il potere dei corpi separati dello stato e della magistratura. Dopo aver tentato per anni di pacificare Gaza con sussidi economici, di fronte all’assalto terroristico del 7 ottobre ha guidato Israele indicando contro tutte le esitazioni l’obiettivo dell’eliminazione di Hamas e della sconfitta dell’Iran. È il più lucido, abile e coraggioso primo ministro di Israele dopo Ben Gurion. Fortunato Israele ad averlo oggi al timone.

© Riproduzione riservata

Ugo Volli