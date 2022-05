Ha imboccato contromano la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, finendo tragicamente la sua corsa con uno scontro frontale contro una seconda auto che procedeva nel corretto senso di marcia. È il drammatico incidente avvenuto nella notte, intorno alle 4, sulla FiPiLi al chilometro 71 in direzione Firenze, all’altezza dell’uscita Interporto Est di Livorno.

Due le auto coinvolte: una delle quali, una Renault Captur guidata dalla vittima, ha imboccato la strada contromano. Per l’automobilista, un 36enne originario di San Miniato (Pisa), non c’è stato nulla da fare, morendo sul colpo.

Altri quattro giovani, tutti tra i 23 e i 26 anni e a bordo dell’altra auto, sono rimasti feriti in modo grave. Due di loro sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto assieme a tre ambulanze.

La superstrada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Accertamenti sono ora in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica.

