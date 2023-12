Kim Jong Un sorridente e accerchiato da ragazzi e ragazze urlanti, come una star. È il nuovo video o spot propagandistico che arriva dalla Corea del Nord in cui il protagonista è ovviamente il dittatore.

Corea del Nord, il video di Kim in mezzo ai bambini

Nelle immagini diffuse da Pyongyang, infatti, si vede Kim Jong Un accolto molto calorosamente dai ragazzi e dalle ragazze membri dell’Unione Coreana dei Bambini, un’organizzazione per i bambini dai 6 ai 15 anni, legata al Partito del Lavoro di Corea. Con spalti pieni di ragazzini festosi, l’incontro del dittatore è avvenuto al margine della quinta Conferenza nazionale delle madri in Corea del Nord.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un was warmly received by members of the Korean Children’s Union, who were present at the 5th National Conference of Mothers. pic.twitter.com/cEktObBzga — NK NEWS (@nknewsorg) December 11, 2023



Il video di Kim Jong Un in cui piange

Solo pochi giorni fa era circolato un altro video, sempre proveniente dalla Nord Corea in occasione della Conferenza nazionale delle madri e sempre con protagonista Kim. In quel frangente, però, l’umore del presidente nordcoreano era tutt’altro. Nel suo discorso di apertura, il leader ha elogiato lo sforzo e l’abnegazione “che tutte le nostre madri hanno dimostrato per il bene del Paese” e la loro forza nel dare “linfa non solo alle loro stesse famiglie ma anche al futuro della madrepatria”.

Ma Kim era sofferente, quasi in lacrime, nell’auspicare una ripresa dal crollo demografico che interessa la Corea del Nord. “Ora ci troviamo di fronte a una serie di compiti sociali” ha ricordato Kim, secondo quanto riferito dal giornale Rodong Sinmun, “compiti che comprendono crescere i figli in modo che possano portare avanti con costanza la nostra rivoluzione” ma anche “fermare il calo delle nascite“. Insomma, un Kim Jong Un in lacrime che esorta le donne nordcoreane a fare a più figli.

