La star di OnlyFans Corinna Kopf, è una delle modelle che negli ultimi anni è riuscita a trasformare la sua presenza online in una vera e propria miniera d’oro, riuscendo a guadagnare oltre 67 milioni di dollari in 3 anni di attività con contenuti a pagamento. Si era iscritta ad OnlyFans nel 2021, all’età di 25 anni, captando che fosse un buon momento della sua vita per potersi lanciare in questa carriera, che ha permesso a molti altri creator di guadagnare cifre importanti. Ha così sfruttato l’occasione e aperto il suo canale sulla piattaforma, attirando rapidamente l’interesse di migliaia di utenti, arrivando a guadagni straordinari.

Corinna Kopf, gli incassi a sei zeri

Durante una diretta su Twitch, è stata la stessa Kopf a confermare i numeri sorprendenti che ha raggiunto: in alcuni momenti, era arrivata a guadagnare fino a un milione di dollari, con picchi di 2,3 milioni nei periodi con più “click“, secondo il sito LADbible.

Anche i suoi amici si sono detti stupiti per queste cifre esorbitanti guadagnate dalla modella. Poi, nel 2024, Kopf ha annunciato su X che non avrebbe più condiviso il link per accedere al suo profilo, alimentando così rumors su un possibile ritiro dalla piattaforma. Il profilo, nonostante la modella avesse smesso di postare contenuti, non era stato chiuso, rimanendo quindi sempre attivo. La star aveva comunque affermato di volersi allontanare da quella carriera, con la volontà di tentarne altre.

La popolarità di Kopf

Inizialmente, Kopf era diventata famosa come streamer di Fortnite, e aveva costruito la sua fanbase sul famoso videogioco online. Inoltre, prima di raggiungere il picco di fama su OnlyFans, era già conosciuta come parte del Vlog Team di David Dobrik, famosissimo content creator che solo su Youtube conta ben 17,4 milioni di follower e oltre 7 miliardi di visualizzazioni.

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Riccardo Tombolini