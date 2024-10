La Corte Costituzionale resta ancora a quattordici giudici dopo lo stop dell’opposizione all’elezione di Francesco Saverio Marini la scorsa settimana. Un ‘no’ al desiderio della destra di iniziare una rivoluzione in Consulta come ricordato dal giurista Massimo Villone a Repubblica, che da promotore per il referendum contro l’autonomia differenziata guarda alla “crescente preoccupazione della maggioranza per le due decisioni che a breve andranno assunte in materia”.

Una Consulta meno ostile, e il dialogo con l’opposizione

Il 12 novembre la Corte esaminerà la costituzionalità della riforma e i ricorsi delle Regioni di Toscana, Campania, Puglia e Sardegna, poi a gennaio dovrà vagliare l’ammissibilità del quesito abrogativo della riforma. Per questo – fa capire Villone – potrebbe servire una Corte meno ostile alla maggioranza: “La premier vuole rivoltare il Paese come un calzino, ma la Corte andrebbe tenuta fuori dalla mischia politica. Era stata rassicurata sul soccorso di parte dell’opposizione per i voti mancanti, ma questa sponda è venuta meno e si è trovata a carte scoperte. Sono sicuro che ci riproverà”

Attualmente sono cinque i giudici nominati dal Capo dello Stato (Marco d’Alberti, Antonella Sciarrone Alibrandi, Francesco Viganò, Emanuela Navarretta e Giovanni Pitruzzella), quattro – e non cinque – nominati dal Parlamento (Il Presidente Augusto Barbera, Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Luca Antonini, mentre resta vacante il posto di Silvana Sciarra che ha concluso il suo mandato l’11 novembre 2023), uno dalla Corte dei Conti (Angelo Buscema), uno dal Consiglio di Stato (Filippo Patroni Griffi). In Consulta il vento è freddo e l’opposizione forte, visto che il 12 dicembre scadrà anche il mandato di Barbera, Modugno e Prosperetti.

“Quando a dicembre bisognerà eleggere quattro giudici e la Corte si ritroverà con undici membri se uno solo avrà l’influenza si rischierà il funzionamento. Se Meloni scenderà a patti con l’opposizione? O se ne convincerà o saremo al mercato del pesce”, conclude Villone.

