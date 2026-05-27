Può sembrare incredibile, ma a volte basta un singolo “1” che diventa “0”, o viceversa, per provocare errori informatici imprevedibili, blocchi di sistema, dati corrotti e anomalie capaci di mettere in difficoltà persino le tecnologie più avanzate del pianeta. È il fenomeno noto come “bit flip”, uno degli aspetti più affascinanti e inquietanti dell’informatica moderna, perché dimostra quanto il mondo digitale, apparentemente perfetto e preciso, possa in realtà essere fragile. Per comprendere il fenomeno bisogna partire da un concetto semplice: ogni informazione digitale è composta da bit, ovvero unità minime rappresentate da due valori, 0 oppure 1. Tutto ciò che vediamo su uno schermo (fotografie, video, password, documenti, software, videogiochi, conti bancari) esiste grazie a lunghissime sequenze di questi due numeri. Quando uno di questi valori cambia accidentalmente senza che il sistema lo abbia previsto, si verifica appunto un “bit flip”. Un errore minuscolo, ma che in alcune circostanze può avere conseguenze enormi.

La cosa più sorprendente è che questi errori non dipendono sempre da virus o hacker. In molti casi il responsabile è addirittura lo spazio. Alcuni bit flip vengono infatti provocati dai raggi cosmici, particelle ad altissima energia provenienti dal Sole o dall’universo profondo che attraversano costantemente l’atmosfera terrestre. Quando una di queste particelle colpisce una memoria elettronica o un processore, può alterare temporaneamente la carica elettrica di un transistor e cambiare il valore di un bit. È un fenomeno raro, ma assolutamente reale e documentato. Gli ingegneri aerospaziali conoscono molto bene questo problema. Nei satelliti e nelle sonde spaziali i bit flip rappresentano una minaccia continua, perché nello spazio l’esposizione alle radiazioni cosmiche è molto più intensa rispetto alla Terra. Per questo motivo i computer utilizzati nelle missioni spaziali vengono progettati con sistemi di controllo e correzione degli errori estremamente sofisticati. Anche così, però, gli incidenti non mancano. In passato alcune anomalie su satelliti, rover marziani e sistemi di navigazione sono state attribuite proprio a errori di memoria causati dalle radiazioni.

Uno dei casi più famosi riguarda addirittura una macchina da gioco. Nel 2003 durante un torneo del videogioco Super Mario 64, il celebre speedrunner Pannenkoek2012 analizzò un salto apparentemente impossibile effettuato dal personaggio senza alcuna spiegazione logica. Dopo anni di studio, alcuni appassionati ipotizzarono che l’evento fosse stato causato proprio da un bit flip all’interno della memoria della console Nintendo 64. Una teoria mai confermata al cento per cento, ma che contribuì a rendere il fenomeno noto anche al grande pubblico. Ma esistono episodi ancora più inquietanti. Nel 1978 un aereo di linea in avvicinamento ad un aeroporto subì un improvviso malfunzionamento del sistema elettronico di navigazione senza che i tecnici riuscissero mai a trovare un guasto reale. Tutto tornò normale pochi secondi dopo. Decenni più tardi alcuni esperti suggerirono che la causa potesse essere stata un errore transitorio dovuto a radiazioni cosmiche. Episodi simili sono stati segnalati anche nel settore automobilistico: alcuni veicoli moderni hanno mostrato anomalie improvvise nei computer di bordo senza alcun difetto hardware permanente rilevato durante i controlli successivi.

Uno dei casi più impressionanti avvenne nel 2008 durante un volo di una compagnia aerea australiana. Un velivolo improvvisamente abbassò il muso in maniera incontrollata per due volte mentre era in volo, causando decine di feriti tra i passeggeri. Le indagini individuarono anomalie nei dati trasmessi da un sistema chiamato Air Data Inertial Reference Unit. Alcuni esperti considerarono possibile anche l’ipotesi di un evento legato a un bit flip causato da radiazioni cosmiche, anche se il caso resta ancora oggi discusso. Nel mondo scientifico esiste poi un episodio quasi leggendario: durante alcuni test su supercomputer destinati alla ricerca nucleare e spaziale, furono rilevati errori casuali impossibili da riprodurre. I sistemi sembravano funzionare perfettamente, eppure ogni tanto comparivano risultati matematici assurdi, numeri alterati o simulazioni completamente corrotte. Dopo lunghi studi si comprese che alcuni di questi errori erano compatibili proprio con bit flip spontanei provocati da particelle cosmiche.

Anche i data center delle grandi aziende tecnologiche convivono quotidianamente con questo rischio invisibile. I colossi dell’informatica hanno ammesso che gli errori di memoria dovuti a radiazioni e interferenze fisiche sono molto più comuni di quanto si pensasse anni fa. È anche per questo che vengono utilizzate memorie ECC, cioè “Error Correcting Code”, capaci di rilevare e correggere automaticamente molti errori prima che causino danni. Senza queste tecnologie, il rischio di anomalie aumenterebbe enormemente con l’aumentare della potenza dei computer moderni. Negli ultimi anni il fenomeno è diventato ancora più interessante a causa della miniaturizzazione estrema dei componenti elettronici. I transistor presenti nei processori moderni sono ormai così piccoli che basta una quantità minima di energia per alterarne lo stato. In pratica, più la tecnologia diventa avanzata, più aumenta la necessità di proteggersi da errori invisibili e imprevedibili. Alcuni esperti ritengono che in futuro i bit flip potrebbero diventare una delle grandi sfide dell’informatica quantistica e dei supercomputer di nuova generazione.

Esistono anche casi inquietanti legati alla sicurezza informatica. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che particolari tecniche, come il cosiddetto “Rowhammer”, possono indurre artificialmente bit flip nella memoria RAM sfruttando vulnerabilità hardware. In certi scenari questo permetterebbe addirittura di modificare dati protetti o ottenere privilegi di amministratore. Un dettaglio che dimostra quanto sottile sia il confine tra semplice errore fisico e potenziale rischio informatico. Il fascino del bit flip nasce proprio da questo: l’idea che un minuscolo cambiamento invisibile possa alterare sistemi giganteschi e complessi. Un singolo impulso cosmico, un errore elettrico microscopico o una fluttuazione di memoria possono trasformarsi in un problema reale per computer, satelliti, banche dati e infrastrutture digitali. Ed è forse questo l’aspetto più inquietante: alcune anomalie apparentemente inspiegabili, quei misteriosi errori che sembrano comparire dal nulla e sparire senza lasciare traccia, potrebbero avere origine non sulla Terra, ma nello spazio profondo, generate da particelle cosmiche che attraversano il nostro pianeta ogni secondo senza che ce ne accorgiamo.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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