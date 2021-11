Il pilota della Moto GP Marc Marquez dice addio alla stagione del motomondiale: a costringerlo all’addio un problema agli occhi già avuto nel 2011. Diplopia, il disturbo della visione doppia: si osserva un oggetto e si vedono due immagini. Il problema fisico lo costringe a saltare l’ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera. Marquez era stato assente già al GP dell’Algarve di domenica scorsa.

La gara in Spagna è prevista il 14 novembre. I test a Jerez de la Frontera sono previsti i prossimi 18 e 19 novembre. Il problema alla vista gli è stato diagnosticato in seguito a un incidente in allenamento: una caduta mentre praticava fuoristrada. Il pilota è stato sottoposto a una visita medica presso la Clinica Dexeus di Barcellona. “Marc ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui questo lunedì è stato visitato da un oculista, il dr. Sanchez Dalmau, presso l’Hospital Clinic de Barcelona”, si legge in un comunicato diffuso dal team Honda”.

“L’esame effettuato – ha spiegato il dottor Dalmau – ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro. È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011”. La diplopia è caratterizzata dallo sdoppiamento, in senso orizzontale, verticale o obliquo, dell’immagine. Può colpire un solo occhio o entrambi e può configurarsi come un disturbo passeggero o permanente.

Il nome deriva dalle parole greche “diplous” (doppio) e “ops” (occhio). Alla base del disturbo un problema nella proiezione dell’immagine sulla retina. Quando il problema persiste anche se si copre uno dei due occhi si parla di diplopia monoculare; di diplopia binoculare invece se sparisce quando si copre uno dei due occhi. La causa più frequente del disturbo è lo strabismo ma può essere associato anche a un problema neurologico o muscolare.

Diverse patologie possono essere associate al disturbo della visione doppia, come astigmatismo, cataratta, distacco di retina, emicrania, ictus, rabbia e sclerosi multipla tra le altre. È dalle cause, come si legge sul sito dell’Humanitas Research Hospital di Milano, che dipende il rimedio migliore al disturbo: potrebbero essere utili lente correttive, terapie ortottiche o un intervento chirurgico. Sempre consigliato comunque rivolgersi al medico quando il disturbo persiste e non è più passeggero.

“Questi sono momenti molto duri – ha scritto Marquez in un messaggio sui social – sembra che piova sul bagnato. Ora bisogna avere pazienza, lasciar passare il tempo e vedere come evolve la situazione. Una cosa che ho imparato nella vita è che è necessario affrontare tutte le avversità con un atteggiamento positivo. Grazie a tutti per il sostegno!”.

