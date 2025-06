Il giornalista Zaher Birawi, è un noto agente di Hamas residente a Londra ed è un membro fondatore della Flotilla International Coalition e organizzatore della nave Madleen di Greta Thunberg, fermata da Israele perché sprovvista di autorizzazioni per accedere a Gaza come missione umanitaria, ma definita ironicamente dal governo israeliano come “lo yacht dei selfie delle celebrità”.

Birawi è un giornalista di un canale satellitare in lingua araba, con doppia cittadinanza palestinese e britannica e si autodefinisce uno dei fondatori della Freedom Flotilla Coalition ed è l’organizzatore della flottiglia Madleen partita dal porto di Catania il primo giugno con a bordo Greta Thunberg. Inoltre Birawi è presidente dell’EuroPal Forum, un gruppo riconosciuto come organizzazione terroristica da Israele dal 2021. Ed è anche tra i promotori e finanziatori delle proteste contro Israele avvenute a Londra a partire dal 7 ottobre 2023 e, nel 2019, ha organizzato un evento dal titolo “Capire Hamas”.

Cos’è la Freedom Flotilla

Ma cos’è la Feedom Flotilla Coalition fondata da Birawi? È una flottiglia della Free Gaza Movement composta da diverse ONG filo-palestinesi e alcune notoriamente legate ad Hamas come quella turca IHH (İnsanı Yardım Vakfı), secondo diverse agenzie di intelligence israeliane, americane, britanniche, e da altri paesi occidentali, l’IHH ha legami con organizzazioni estremiste islamiche che costituiscono una minaccia per la sicurezza dello Stato ebraico e intratterrebbe rapporti con organizzazioni come la Qatar Charity dove raccoglie fondi che sarebbero destinati a gruppi radicali. Tra le maggiori accuse, vi è quella secondo cui l’IHH avrebbe fornito supporto logistico e finanziario ad alcuni gruppi filo-qaedisti operanti in Siria. Inoltre è accusata di avere stretti legami con Hamas.

La flottiglia della Free Gaza Movement, composta da diverse ONG filo-palestinesi che operano sotto la sigla di Free Gaza, è un’organizzazione con sede a Cipro. Secondo diversi quotidiani, quali The Telegraph; New York Post; The Times; Times of India Madleen, Zaher Birawi ha dunque organizzato il varo dello yacht battente bandiera britannica Madleen. Egli è stato ripreso spesso con alti esponenti dell’organizzazione terroristica palestinese; è stato fotografato anche mentre era con Ismael Haniyeh, l’ex leader di Hamas, ucciso nel 2024. Ha trasmesso l’evento della Thunberg e di altri attivisti filopalestinesi in diretta streaming da un molo in Sicilia. Nel 2023, i quotidiani londinesi rivelarono che il signor Birawi vivrebbe in una casa bifamiliare da 500.000 sterline nella verdeggiante zona nord di Londra.

La difesa di Birawi

Birawi pur essendo apertamente legato ad Hamas nega qualsiasi collegamento con organizzazioni illegali rientranti nell'ambito dei crimini legati al terrorismo perché non considera Hamas una organizzazione terroristica. Nel 2021 ha vinto una causa legale contro un database finanziario che lo aveva erroneamente inserito in una lista di soggetti terroristici.

“Non è mai stata emessa alcuna sentenza legale nei miei confronti da alcuna autorità ufficiale in nessuno stato del mondo, e non sono mai stato ritenuto coinvolto in alcun atto illegale che possa essere considerato un reato di terrorismo”, avrebbe dichiarato Birawi all’epoca, come riportato dal Telegraph. La Flotilla International Coalition, fondata principalmente da attivisti della sinistra occidentale, è una coalizione che sostiene di avere come obiettivo “la rottura del blocco imposto da Israele alla Striscia di Gaza”, attivo da quando Hamas ne prese il controllo dopo aver eliminato con ferocia inaudita centinaia di membri dell’organizzazione rivale Fatah nella Battaglia di Gaza del giugno del 2007 che costò la vita a centocinquanta palestinesi. Fatah fu costretta così al ritiro dalla Striscia e Hamas poté esercitare il suo potere assoluto con i suoi spietati metodi terroristici rispetto a chiunque manifestasse opposizione. Da allora utilizza quel territorio per prendere di mira le città israeliane lanciando migliaia di razzi. Il governo israeliano fu dunque costretto a chiudere tutti i check-point sui confini con Gaza.

Mariano Giustino