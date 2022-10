Faceva parte dell’organizzazione terroristica suprematista statunitense The Base Luigi Antonio Pennelli, il 23enne arrestato a Sammichele di Bari con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

The Base è un gruppo terroristico neonazista, fondato nel 2018 dall’ancora attuale leader Rinaldo Nazzaro, 49enne che da qualche anno vive in Russia con la moglie e i figli. La vera identità di Nazzaro – conosciuto all’interno del gruppo con i soprannomi Norman Spear o Roman Wolf – è stata scoperta solo nel 2020 a seguito di un’inchiesta del The Guardian. Secondo le indagini dell’Fbi sarebbe un ex appaltatore del Pentagono e analista del Dipartimento per la sicurezza interna.

“Un gruppo estremista violento di matrice razzista che cerca di accelerare la caduta del governo degli Stati Uniti, incitare una guerra razziale e stabilire uno stato etnico bianco”, questa la descrizione del gruppo terroristico che fanno gli agenti federali.

Il gruppo, fondato intorno a luglio 2018, recluta seguaci online, comunica utilizzando applicazioni di messaggistica crittografate e incoraggia i membri a impegnarsi in un addestramento paramilitare. Proprio per quanto riguarda l’addestramento, dalle indagini dell’Fbi era emerso che Nazzaro avrebbe comprato dei terreni nello stato di Washington da utilizzare come campi di addestramento per i componenti del gruppo.

Diverse le azioni compiute dal gruppo dalla sua fondazione, tra cui un omicidio e numerose sparatorie di massa. Tanto da essere considerata da alcuni Paesi, come Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, come organizzazione terroristica a tutti gli effetti, al pari dell’Isis e ad Al Qaeda.

Grazie alle indagini della Digos è stato arrestato questa mattina l’unico referente del movimento in Italia – era così che Pennelli stesso si definiva. Aveva costruito la propria identità informatica come Comandante della Base e diffondeva il materiale propagandistico statunitense traducendolo in italiano. Fino ad oggi aveva creato un gruppo di 3-4 membri e si proponeva per l’eseguire azioni violente.

