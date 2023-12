Cabina di regia straordinaria convocata sulle vaccinazioni anti-Covid. La decisione arriva dopo l’allarme lanciato in mattinata dal presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi (Foce) Francesco Cognetti: “Nonostante vi siano ben 7 milioni e mezzo di dosi già disponibili da circa due mesi, e molte altre siano in attivo, le vaccinazioni sono state solo un milione. E solo il 7% degli ultrasettantenni è stato vaccinato contro il Covid-19 e, tra i malati fragili, le percentuali sono ancora più basse”.

Così, domani, 5 dicembre, il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, promuoverà un confronto per comprendere le cause di una nuova campagna vaccinale che stenta a decollare tra le fasce più deboli. Tra le soluzioni proposte c’è anche quella di un Open day a livello nazionale.

Il Lazio apre le vaccinazioni agli over 18

Tra le Regioni più in difficoltà – oltre a molte del sud – c’è anche il Lazio dove da oggi sono aperte anche alla fascia d’età over 18. Un problema, quello della mancate vaccinazioni, destinato ad incidere profondamente sul rischio di mortalità, aumentata del 24% rispetto alla settimana precedente con una proiezione su base annua di più di 15 mila morti.

Open Day e Hub riaperti: il commento di Bassetti

“Condivido l’idea, che mi pare ottima, del direttore della Prevenzione Francesco Vaia di tornare a fare gli open day vaccinali per il COVID, anche per semplificare le procedure – ha dichiarato all’Adnkronos Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova -. Mi risulta che ci siano persone, anche anziane, che risiedono in regioni diverse dalla propria che non si possono vaccinare per le anagrafiche diverse. Per questo ripristinare gli open day anche riattivando gli hub delle regioni aiuterà. La percentuale di vaccinati over 80 è veramente bassa, facciamo presto”.

