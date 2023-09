L’EMA ha approva i nuovi vaccini contro la variante Eris, EG.5. Ad affermarlo è stata la direttrice dell’Agenzia Europea per i medicinali, Emer Cooke che all’Ansa ha dichiarato: “È una delle varianti che abbiamo seguito maggiormente, saranno efficaci anche contro le più recenti varianti in circolazione. Il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte”.

Nonostante la gravità delle infezioni rimanga bassa, così come la pressione sul Sistema Sanitario Nazionale, in Italia, nelle ultime settimane, i casi di Covid sono aumentati di oltre il 40%, e nell’ultimo bollettino sono stati accertati oltre 30.000 positivi. Il virus continua a circolare ma con l’arrivo dell’inverno la vaccinazione, che resta raccomandata per soggetti fragili ed over 60, è pronta a dare il suo contributo.

Redazione

Luca Frasacco