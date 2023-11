Ieri era in campo a giocare contro la Juventus, oggi in strada a spalare il fango a Campi Bisenzio. Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi questa mattina ha indossato guanti e stivali ed è andato ad aiutare i volontari a spalare il fango e l’acqua nel comune dell’area metropolitana di Firenze.

Le immagini di Cristiano Biraghi che spala fango

L’immagine del calciatore è già circolata sui social, nonostante lui stesso non abbia diffuso foto, segno della discrezione con cui ha voluto aiutare la popolazione colpita dall’alluvione. Un “angelo del fango” speciale, Biraghi ha sfruttato il giorno libero dopo la partita di campionato per dimostrare vicinanza e solidarietà alla gente dei comuni più interessati dalla tempesta Ciaran che ha messo in ginocchio la Toscana.

Redazione

Luca Sebastiani