L’Ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, ha presenziato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del Padiglione Nazionale Israeliano presso CyberTech Europe 2023, il più grande evento europeo dedicato alla cybersicurezza, organizzato in collaborazione con Leonardo.

Giunta alla sua quinta edizione e ospitata presso il centro congressi “La Nuvola” di Roma, la conferenza durerà fino a domani e ha visto oggi la presenza, tra gli altri, del Ministro italiano della Difesa, Guido Crosetto, del Vice Presidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas, del CEO di Leonardo, Roberto Cingolani, e del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Bruno Frattasi.

Israele, Paese leader nel settore, è rappresentato da numerose e aziende consolidate e startups innovative. Queste ultime – AimBetter, Cinten, ItsMine, Orchestra Group, Perception Point, Rescana, Seraphic Security, Sling e Symmetrium- sono ospitate nel Padiglione Nazionale Israeliano, mentre le grandi aziende -Checkpoint, CyberArk, Cybergym, SentinelOne,Terafence, XM Cyber- sono visitabili presso boots dedicati.

“La cooperazione tra Italia e Israele nel campo della cybersicurezza è intensa, sia a livello istituzionale che privato, e va rafforzandosi sempre più”, ha esordito l’Ambasciatore Bar. “Israele, paese leader nel settore, è lieto di poter condividere la sua esperienza e le sue soluzioni più all’avanguardia con l’Italia, perché le minacce senza confine del nostro mondo interconnesso si vincono soltanto collaborando”.

“La sinergia tra l’ecosistema Israeliano e l’Italia è notevole. Ci sono molte opportunità di collaborazione tra i due governi, e tra i due mercati” ha dichiarato Amir Rapaport, fondatore di CyberTech.

“La quinta edizione del Padiglione Nazionale Israeliano presso CyberTech Europe 2023 sta andando alla grande: ad ora, le nostre 10 startup hanno già tenuto oltre 100 meeting con realtà italiane, tra cui aziende, infrastrutture critiche, enti nel settore della sanità e molto altro ancora”, ha sottolineato Ophri Zohar Hadar, Capo dei Settore Cyber, Fintech and Insurtech presso l’Israel Export Institute.

Hanno fatto visita al Padiglione Israeliano l’On. Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei Deputati, l’On. Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir, l’On. Giovanni Donzelli Vice Presidente del Copasir, la Senatrice Licia Ronzulli, l’On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera, e il Generale Del Col, in rappresentanza del Consiglio Supremo di Difesa presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Redazione

Ciro Cuozzo