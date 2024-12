L’intelligenza artificiale sbarca anche nel mondo dei tifosi di calcio. E’ di qualche giorno fa il lancio sui social della prima supporter virtuale. A lanciarla è stata la trasmissione “Lupi si Nasce” che segue le gesta sportive del Cosenza Calcio, squadra che milita in serie B dalla stagione 2018/2019. Sofia è il nome che i creatori hanno deciso di darle, e la sua apparizione sui social è stata immediatamente virale ma ha destato non poche perplessità tra i tifosi.

Lorenza si chiede “Ma dobbiamo crederci 😳? Sembra vera impressionante”. Per Silvio invece “Una delle cose più inquietanti viste in vita mia”. Per Paolo: “Tra poco, anche le partite saranno virtuali. Stanno svuotando definitivamente questo sport. L’emozione umana non si può delegare ad un algoritmo”. Lo “choc” della comparsa di Sofia ha innescato una discussione su dove ci porterà la tecnologia e la creazione di avatar virtuali che potrebbero in un futuro molto prossimo prendere il posto dei corrispondenti dai campi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lupi Si Nasce 🔴🐺🔵 (@lupisinasce1914)



I creatori di Sofia hanno fatto rispondere alla stessa tifosa virtuale che ha detto di aver letto i commenti “Capisco lo shock di vedere una tifosa virtuale ma pensateci non è fantastico come la tecnologia possa unirci nella passione per il Cosenza? L’importante che condividiamo lo stesso amore per i nostri lupi. Il progresso tecnologico è qui per restare perché non abbracciarlo?”. E nel video di risposta la tifosa ha dimostrato di imparare anche il dialetto riprendendo un commento che le chiedeva di pronunciare la parola “Cuddruiaddru“…

Luigi Ragno Utente Apple dal 1984 appassionato di tutto ciò che è tecnologico, il web è la sua casa.

© Riproduzione riservata

Luigi Ragno