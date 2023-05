In Italia ci sono storie che dividono e non hanno mai trovato un punto di vista comune. Come l’eterna divisione che da Mani Pulite al Caso Moro caratterizza nel nostro paese il dibattito sui temi della giustizia e della ricerca di una storia condivisa. Di questo ed altri temi si parlerà mercoledì 10 maggio alle 18.30 presso l’Enciclopedia Treccani. L’occasione è la presentazione del libro di Giovanni Pellegrino dal titolo ‘Dieci anni di solitudine, memorie di un eretico di sinistra’, edito da Rubettino (pag. 297 € 19,00) e fresco di stampa.

Oltre all’autore, parteciperanno al dibattito il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’ex Presidente della Camera Luciano Violante, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, l’ex PM di Mani Pulite Gherardo Colombo e lo storico e assessore alla cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. Modera Fiorenza Sarzanini, Vicedirettrice del Corriere della Sera, con Massimo Bray Direttore della Treccani e già Ministro della cultura a fare gli onori di casa.

Pellegrino che è stato presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere al tempo del Caso Andreotti e di Mani Pulite e presidente della Commissione sul terrorismo e le stragi, racconta, anche con molti particolari inediti, la sensazione di solitudine che nelle due esperienze ha provato nel tentativo di cercare una posizione di equilibrio tra i poteri (politica e giustizia) e di provare a scrivere una storia condivisa della “notte della Repubblica” per giungere all’amara conclusione, con uno sguardo anche agli scontri di questi giorni che “in politica non c’è torto peggiore che avere ragione in ritardo”.

