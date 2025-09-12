Il documento
Da Todde 68mila euro per il Fatto Quotidiano, dalla Sardegna una miniera d’oro per fare la festa (a Roma…)
La Regione Sardegna, presieduta da Alessandra Todde del M5S, ha stanziato con affidamento diretto 68.235 euro di denaro pubblico per sponsorizzare la Festa del Fatto Quotidiano che si terrà a Roma dal 9 al 14 settembre. Una decisione deliberata l’8 agosto scorso con una Determina di spesa nell’ambito della strategia INNOVARE – macro azione Einstein Telescope, «con l’obiettivo di promuovere la candidatura a ospitare nella miniera di Sos Enattos a Lula» (provincia di Nuoro) un’infrastruttura sotterranea in grado di rilevare le onde gravitazionali provenienti dallo spazio profondo.
Rileggiamo bene per essere sicuri di aver capito: la promozione di una infrastruttura interrata in una miniera del Nuorese – e qualcuno dovrà spiegare quale connessione stabilisca con le onde dello spazio profondo – è stata affidata per quasi settantamila euro alla società Sport Network, con sede in piazza Indipendenza 11/B a Roma, concessionaria pubblicitaria di SEIF SpA, editore del Fatto Quotidiano.
Il documento, nelle mani del Riformista, non riporta l’eventuale valutazione di altre testate. L’incarico va diretto alla concessionaria del quotidiano guidato da Marco Travaglio. Una scelta che potrebbe sollevare più di un interrogativo sul rapporto tra spesa pubblica e pluralismo dell’informazione.
Terremo d’occhio i prossimi bandi regionali, perché opportunità di questo tipo meritano di emergere e di non rimanere in fondo alle miniere. Dalle quali, evidentemente, si continua a estrarre.
