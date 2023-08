Gli Stati Uniti, secondo quanto riferisce Reuters, hanno finalmente dato il via libera all’invio di aerei da combattimento F-16 in Ucraina da parte della Danimarca e dei Paesi Bassi per contrastare l’invasione russa. La consegna degli aerei avverrà non appena sarà completata la formazione dei piloti, ha dichiarato un funzionario statunitense giovedì: gli Stati Uniti hanno fornito garanzie ufficiali a Danimarca e Paesi Bassi che approveranno rapidamente le richieste di trasferimento degli F-16 in Ucraina una volta che i piloti saranno formati, ha aggiunto il funzionario.

Durante il mese di agosto in Danimarca una coalizione di 11 nazioni avrebbe iniziato a formare i piloti ucraini per pilotare gli F-16. Il Ministro della Difesa ad interim danese, Troels Poulsen, aveva dichiarato a luglio di sperare in “risultati” dalla formazione all’inizio del 2024. I membri della NATO Danimarca e Paesi Bassi hanno guidato gli sforzi internazionali per formare piloti ed il personale di supporto, manutenere gli aerei e, in definitiva, permettere all’Ucraina di ottenere gli F-16 per utilizzarli nel conflitto con la Russia.L’Ucraina era da tempo che richiedeva gli F-16 per contrastare la superiorità aerea russa.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha inviato lettere ai suoi omologhi danesi e olandesi assicurando loro che le richieste sarebbero state approvate: “Desidero esprimere il pieno sostegno degli Stati Uniti sia per il trasferimento degli aerei da combattimento F-16 in Ucraina sia per la formazione dei piloti ucraini da parte di istruttori F-16 qualificati”.

Il Presidente USA Joe Biden aveva approvato i programmi di formazione per i piloti ucraini sugli F-16 a maggio. Oltre alla formazione in Danimarca, era prevista l’apertura di un centro di formazione in Romania. Tuttavia, Kyiv non potrà utilizzare gli F-16 prodotti negli USA nel prossimo autunno e inverno, ha dichiarato Yuriy Ihnat, portavoce dell’aeronautica ucraina, in un’intervista televisiva.

Funzionari statunitensi hanno dichiarato a Reuters che gli F-16 non avranno avuto un grande impatto nella situazione attuale dell’Ucraina e non rappresenteranno un cambiamento radicale quando arriveranno, tenendo conto dei sistemi di difesa aerea russi .

Gli F-16 sono aerei da combattimento supersonici monomotore sviluppati originariamente per la United States Air Force. Progettati come caccia di superiorità aerea, si sono evoluti in un aereo multi-ruolo di successo. La decisione di inviare questi aerei in Ucraina sottolinea l’importanza strategica di fornire all’Ucraina una capacità aerea per contrastare la minaccia russa, nonostante le preoccupazioni sul loro impatto effettivo nel conflitto in corso.

