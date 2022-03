Sui social era diventato ‘famoso‘ per i video e le dirette che lo vedevano protagonista nel vendere casse di frutta a peso d’oro. Nelle scorse ore Sabino Edificante divento ‘virale’ con l’alias ‘o Malese, è stato arrestato dai Falchi della sesta sezione della squadra mobile di Napoli.

Il 37enne, originario di Afragola (Napoli), deve scontare un residuo di pena. In passato, nel 2012, era stato denunciato dopo una serie di truffe accertate dai carabinieri in Lombardia, nel corso delle quali sarebbero state utilizzate anche banconote false.

Dai video diffusi suoi social e in particolare su TikTok, Sabino ‘o Malese (soprannome preso dalla miniserie “Il clan dei camorristi”) cristallizzava le sue ‘prodezze’ da abile venditore ambulante di frutta che in giro per le strade del nord Italia riusciva a piazzare casse di ananas, arance e altri prodotti a prezzi da capogiro, approfittando della generosità e dello stato di soggezione di ignari clienti, spesso offesi dall’ambulante ma soprattutto bombardati di chiacchiere e richieste continue.

“Neanche la malavita guadagna i soldi che guadagno io” diceva euforico in un video dopo aver portato a casa 175 euro, e qualche pallina di tennis, ricevuti dal cliente di turno che in realtà – spiegava lo stesso Malese – aveva avuto in cambio poco più di “cinque euro di frutta“. Sabino ‘o Malese che era poi solito congedarsi dai suoi clienti con un “scusate, ma vi siete per caso impressionato?“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano