Dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011 a oggi, la Libia rappresenta uno dei più evidenti casi di transizione incompiuta della politica internazionale. Ma leggere questa vicenda come un semplice “errore occidentale” sarebbe riduttivo. Il vero problema non è stato l’intervento in sé, legittimato dalla comunità internazionale, bensì l’assenza di una strategia di stabilizzazione post-conflitto. La mancata costruzione di istituzioni solide ha trasformato la Libia in una piattaforma di influenza, dove attori regionali e globali operano per proiezione strategica. Non un fallimento totale, ma uno Stato “aperto”, vulnerabile e contendibile.

Oggi la Libia è divisa tra due poli principali: da un lato il governo di Tripoli, dall’altro l’area orientale legata a Khalifa Haftar. Questa frattura non è solo politica, ma riguarda il controllo della rendita energetica, vero cuore del potere libico. Per l’Europa, questo significa che la stabilità libica non è un tema periferico. È una questione di sicurezza energetica, gestione dei flussi migratori e protezione delle rotte marittime.

La situazione mediterranea, a cui si va a sovrapporre anche il conflitto russo-ucraino, impone una riflessione seria all’Unione europea. Non basta gestire l’emergenza migratoria o intervenire episodicamente sul piano diplomatico. Serve una politica estera più coerente, capace di integrare sicurezza, energia e cooperazione economica. In questo senso, il legame transatlantico resta fondamentale. La leadership americana – oggi rafforzata anche da figure come Donald Trump, che ha riportato al centro il tema della sicurezza e dell’interesse nazionale – è un pilastro indispensabile per la stabilità dell’area. Un elemento spesso sottovalutato è la dimensione finanziaria. Il recente tentativo di unificare il bilancio libico rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non basta. Senza un controllo condiviso delle istituzioni economiche, ogni accordo resta fragile.

La Libia continua a essere un sistema in cui la finanza pubblica è politicizzata, e quindi esposta a conflitti ricorrenti. Lo scenario più realistico nel breve periodo è quello di una stabilità imperfetta: niente guerra aperta, ma nemmeno una vera ricostruzione statale. In questo equilibrio precario, la Libia resta utilizzabile dagli attori esterni come leva di pressione. Ed è proprio questa “normalizzazione dell’instabilità” il rischio maggiore per l’Europa. La lezione è chiara: non basta intervenire per cambiare un regime; bisogna essere pronti a costruire un ordine.

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Riccardo Renzi