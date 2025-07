Si tiene lunedì 7 luglio alle 17:00 a Roma, presso la sede di CEOforLIFE, l’evento “Data Center e crescita industriale. La nuova strategia italiana per l’innovazione e la competitività”, promosso dalla Fondazione Ottimisti&Razionali e da Open Gate Italia.

Il confronto mette al centro il ruolo strategico dei data center per la competitività industriale e l’innovazione del sistema Paese, in vista della definizione della nuova strategia nazionale per i Data Center.

Con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’incontro riunisce istituzioni, imprese e mondo accademico per discutere di infrastrutture digitali, cornice normativa, attrazione di investimenti e tecnologie emergenti come il cloud, l’intelligenza artificiale e le reti di distribuzione dei contenuti (CDN).

Ad aprire i lavori è Claudio Velardi, presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali, seguito dall’introduzione di Laura Rovizzi, CEO di Open Gate Italia. Il dibattito si articola in tre sessioni tematiche. Nella prima, Luca Beltramino, vicepresidente dell’Italian Datacenter Association, e Patrizio Rinaldi, director solution consulting di ServiceNow, affrontano il legame tra data center e sostenibilità.

La seconda sessione, con Marco Borgherese, CEO di Activa Digital, e l’avvocato Carmen Chierchia dello studio DLA Piper, approfondisce gli aspetti normativi e amministrativi legati alla localizzazione e allo sviluppo dei data center in Italia. Infine, una riflessione sul ruolo delle CDN e delle soluzioni cloud, con gli interventi di Giulia Gasparini, country manager di AWS Italia, e del professor Stefano Salsano dell’Università di Roma Tor Vergata.

Conclude il dibattito il Ministro Urso.

