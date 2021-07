David Beckaham ha scelto l’Italia per trascorrere le sue vacanze con la famiglia. Aveva ormeggiato il suo yatch in prossimità di Amalfi quando la Guardia di Finanza ha accostato la lussuosa imbarcazione. La notizia è stata riportata dal The Sun. Secondo il giornale l’ex calciatore 46enne avrebbe trascorso ben 45 minuti sul suo yacht a parlare con gli ufficiali che gli avrebbero persino chiesto un selfie.

Cosa avrebbe fatto scattare l’intervento dei finanzieri? Secondo The Sun l’intervento sarebbe avvenuto dopo che i due figli di Beckham hanno iniziato a fare jet-ski intorno alla barca. Il figlio Cruz, 16 anni, si trovava nei dintorni dell’imbarcazione a bordo di un jet-ski insieme a sua sorella Harper di 10 anni. Un testimone ha detto al The Sun: “Cruz e Harper avevano appena iniziato a fare jet-ski e cinque minuti dopo è arrivata la barca della polizia”. “David stava prendendo il sole e subito ha lasciato il ponte ed è sceso al piano di sotto per occuparsene”.

Il testimone ha aggiunto: “Sia Cruz che Harper indossavano giubbotti di salvataggio e stavano molto vicino allo yacht, quindi è difficile capire quale fosse il problema. David sembrava chiamarli per tornare allo yacht e hanno ormeggiato la moto d’acqua”.

“L’interrogatorio da parte della polizia è andato avanti per circa 45 minuti, anche se sembrava tutto abbastanza amichevole. A un certo punto hanno chiesto dei documenti che David ha mostrato loro”. “Gli hanno persino chiesto un selfie. Poi, alla fine, David si è chinato per un amichevole pugno e la polizia è andata via”.

I Beckham sono in Italia già da una settimana. David e Victoria, 45 anni, sono in compagnia dei loro figli Brooklyn, 22 anni accompagnato dalla sua fidanzata e il figlio Romeo di 18 anni, nonché dai due minori Cruz e Harper. Secondo il The Sun Brooklyn e la sua fidanzata potrebbero essere in Italia per scegliere la propria location di nozze.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

