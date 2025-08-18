Riparte il campionato di Serie A, e in attesa del calcio d’inizio fissato a sabato 23 agosto con Genoa vs Lecce e Sassuolo vs Napoli alle 18:30, Dazn lancia un nuovo piano dedicato a chi è interessato a seguire soltanto le partite della propria squadra del cuore.

Dazn lancia MyClubPass per vedere solo le partite della propria squadra

Si chiama “MyClubPass” ed è attivabile fino al 31 agosto, e viene lanciato con uno slogan seducente e il prezzo più basso della piattaforma: “Il tuo Club di Serie A a partire da un equivalente mensile di 27€/mese”. Sarà opzionabile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo, (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports.

La soluzione più economica per avere MyClubPass è quella di scegliere il piano annuale e con il pagamento in unica soluzione: durerà 12 mesi e costerà 329€, con la possibilità di guardare contemporaneamente le dirette della piattaforma su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili invece, il prezzo per singolo mese è di 29,99€.

Dazn, l’offerta più economica

Attualmente, l’offerta più completa di Dazn è il piano ‘Family’ che prevede la possibilità di godere di tutti gli eventi della piattaforma al costo di 599€, offrendo la possibilità di dividere l’abbonamento con un familiare e di vedere in contemporanea lo stesso evento su due utenze domestiche diverse. Se diviso, il costo scende così 300€ a persona l’anno, 25€ al mese.

Dazn lancia MyClubPass ed è polemica per il prezzo: “30€ per guardare solo una squadra? Ma che offerte fate?”

Tante le polemiche per i prezzi della piattaforma, rimasti alti anche quest’anno. A stimolare il dibattito sui social dopo l’annuncio dell’iniziativa a tempo limitato di “MyClubPass” è stata la preclusione agli abbonati Full e Family di passare alla nuova offerta, ma non sono mancate critiche per il prezzo di MyClubPass: “A 34,99 al mese guardi tutta la serie A, a 29,99 al mese guardi solo le partite della tua squadra… ma che offerta è?”. Il calcio e lo sport sono destinati a restare una passione costosa anche in questa stagione.

A 34,99 al mese guardi tutta la serie A, a 29,99 al mese guardi solo le partite della tua squadra… ma che offerta è? 🤷‍♂️🤦‍♂️ — Giuseppe (@GGiusepu) August 18, 2025

