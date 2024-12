Dazn continua a mettere in sconto la Serie A, e dopo gli aumenti della scorsa stagione sceglie di concedere promozioni lampo per conquistare nuovi clienti, arrivando ad offrire il campionato a soli 5,99€ al mese. Lontano il periodo in cui i vertici dirigenziali rivendicavano il costo dell’offerta, di oltre 40€ al mese per un servizio di streaming, come in linea con gli altri campionati europei. Ora la crisi sembra farsi sentire.

Dazn, l’offerta riservata: come vedere tutta la Serie A a 5,99€ al mese

Solo nel mese di novembre, DAZN aveva offerto ad alcuni utenti il pacchetto Dazn Standard al costo di 24,90€ al mese per i primi tre mesi, con la possibilità di averlo a meno di 20€ in caso di abbonamento annuale. Ma nel corso del black friday, alcuni iscritti alla newsletter avevano ricevuto direttamente via mail una promozione lampo per aggiudicarsi tre mesi di campionato a meno di 6€. La stessa rilanciata in queste ore ed accessibile a questa pagina

Il piano prevedete tutte le partite di campionato in esclusiva per tre mesi, anziché 44,99€ (il prezzo di listino qualora si scegliesse di pagare di mese in mese). Un risparmio di oltre 110€ solo fino all’8 dicembre. E sarà possibile pagare solo tramite carta di debito, credito, o PayPal e non è attivabile tramite app, ma solo attraverso questo link. Al termine dei 3 mesi l’abbonamento mensile si rinnova alle condizioni economiche vigenti. Una promozione che Dazn ha promosso direttamente a quasi tutti i suoi nuovi iscritti, soprattutto a quelli che nelle scorse settimane hanno attivato un piano gratuito per la visione dei contenuti Freemiuim della piattaforma.

L’offerta a 5,99€ è stata pubblicizzata solo ad alcuni utenti, privatamente, mentre sul sito viene lanciata – pubblicamente – l’offerta Goal Pass a 7,90€ al mese che include include tutta la Serie BKT, 3 partite di Serie A Enilive in coesclusiva ogni giornata, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A e la UEFA Women’s Champions League.

Come vedere Lazio-Inter gratis su Dazn

Il prossimo 16 dicembre intanto, Dazn trasmetterà gratuitamente e in chiaro la seconda partita di Serie A della stagione. Si tratterà di Lazio-Inter parte del pacchetto ‘Try and buy’. Per assistere gratuitamente alla partita, basta andare su dazn.com/welcome, cliccare su “Registrati Gratuitamente,” inserire la propria e-mail, navigare nella schermata e cliccare sull’icona del match, e accedere a tutti i contenuti previsti nel pre e post partita. Per chi desidera guardare la partita dalla smart TV, è sufficiente aprire l’app DAZN, selezionare “Guarda Gratis,” scansionare il QR Code con lo smartphone e completare la registrazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco