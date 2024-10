C’è grande attesa per il big match della decima giornata di Serie A Enilive, Milan–Napoli, che sarà trasmesso gratuitamente su DAZN. Per la prima volta in 28 anni infatti, una partita del campionato italiano sarà visibile in chiaro: l’ultima volta era accaduto nel 1996. Grazie al pacchetto “Try and buy,” la piattaforma streaming trasmetterà la gara di San Siro che avrà inizio alle 20:45, come primo di cinque incontri aperti a gratuitamente tutti gli appassionati per questa stagione. Con i diritti di trasmissione della Serie A acquisiti per il periodo 2024-2029 infatti DAZN offrirà fino a cinque partite a stagione in modalità “Freemium.”

Milan Napoli, perché Dazn limita la visione a due milioni di telespettatori

Gli utenti senza abbonamento a DAZN potranno registrarsi gratuitamente sulla piattaforma per accedere alla diretta. Tuttavia, la visione sarà limitata a un massimo di due milioni di persone. DAZN non ha spiegato il perché, ma i fari saranno tutti puntanti sulla qualità dello streaming. Riuscirà a mantenere gli elevati standard di perfomance anche con un numero così grande di utenti collegati?

Cosa fare per vedere Milan Napoli su Dazn, guida passo passo

Per assistere gratuitamente alla partita, basta andare su dazn.com/welcome, cliccare su “Registrati Gratuitamente,” inserire la propria e-mail, navigare nella schermata e cliccare sull’icona del match, e accedere a tutti i contenuti previsti nel pre e post partita. Per chi desidera guardare la partita dalla smart TV, è sufficiente aprire l’app DAZN, selezionare “Guarda Gratis,” scansionare il QR Code con lo smartphone e completare la registrazione. Si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare l’app aggiornata e accedere alla partita con un largo anticipo. La diretta inizierà alle ore 19:45, da quel momento inizierà il conteggio per il limite dei due milioni di utenti gratuiti.

Con un account gratuito su DAZN sarà anche possibile verificare quali contenuti sono disponibili senza abbonamento, mentre quelli riservati agli abbonati saranno contrassegnati da un lucchetto.

Milan Napoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco