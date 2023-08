Dimissioni si, dimissioni no. A tenere banco in questi giorni è la posizione di Marcello De Angelis, responsabile delle comunicazione del governatore del Lazio Francesco Rocca. Le sue parole nelle ore in cui correva l’anniversario della strage della stazione di Bologna, il 2 agosto scorso (nel 1980 rimasero uccise nell’esplosione 85 persone, oltre 200 i feriti), hanno indignato sia buona parte dei partiti politici.

Parole che hanno sconfessato quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che ha parlato di “matrice neofascista“) e che sollevano dubbi su una sentenza passata in giudicato che ha condannato gli esecutori materiali di una strage ancora senza mandanti. De Angelis ha ribadito, a suo avviso, l’innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini (suo cognato), i tre eversivi di estrema destra condannati all’ergastolo (i primi due) e a 30 anni il terzo (minorenne all’epoca dei fatti).

Parole espresse “a titolo personale” secondo il presidente della Regione Rocca, che ha annunciato che “valuterà” nei prossimi giorni l’ipotesi dimissioni, dopo averlo incontrato. Sempre su Facebook De Angelis ha ribadito la sua posizione. “Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso“.

Parole che hanno sollevato l’indignazione dei partiti di opposizione (ma anche di Lega e Forza Italia) oltre alle associazioni di familiari delle vittime nate dopo la strage. Ma per Rocca “De Angelis ha parlato a titolo personale mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti”.

Netta la posizione di Forza Italia, con Licia Ronzulli, presidente dei senatori del partito azzurro, che su La7 ha commentato: “Sulla strage di Bologna manca ancora un pezzo di verità, quello sui mandanti. C’è una sentenza chiara rispetto agli esecutori materiali, e negare la matrice neo fascista è non vedere, è mettersi una mano sugli occhi. Ma un’altra parte di ciò che è accaduto resta ad oggi senza risposta. E ci sono i parenti delle vittime che stanno aspettando piena giustizia e meritano rispetto. Il governo sta desecretando gli atti per rendendere più veloce la ricerca della verità, e questo è giusto e encomiabile”.

“Ognuno può avere le proprie opinioni – ha proseguito – ma quando si ricopre un incarico nelle istituzioni non esistono pareri personali e nell’esternare si rischia di mettere in difficoltà l’ente che si rappresenta”. Quanto all’opportunità delle dimissioni di De Angelis, la senatrice azzurra ha concluso: “La scelta delle dimissioni, e non solo in questo caso, spetta alla coscienza di ciascuno e al confronto che immagino ci sarà con il presidente Rocca”.

E Meloni? La premier, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, non pretende il passo indietro di De Angelis, ma se lo aspetta. Nonostante le parole “a titolo personale”, le scuse (in realtà mai arrivate da parte di De Angelis) non le bastano. Tuttavia, sottolinea il quotidiano di via Solferino, la premier non vuole che le dimissioni appaiano come la conseguenza del pressing di Schlein, Bersani e compagni e fa sapere, attraverso fonti parlamentari, che Chigi non se n’è occupato perché la questione “non è nazionale, ma locale”.

