Intervistato da Repubblica, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi è tornato a parlare della vicenda Killeropoli, l’inchiesta riguardante presunti atti di dossieraggio illecito e ricatti nei confronti di politici, esponenti delle istituzioni, manager e personaggi famosi, con al centro delle indagini per “accesso abusivo a sistemi informatici” un ufficiale della Guardia di Finanza, che per un lungo periodo ha prestato servizio presso la Direzione nazionale antimafia.

«È killeraggio politico se si fanno ricerche ad personam per colpire gli avversari, accedendo in modo illegittimo a banche dati e passando le notizie a giornalisti amici – ha esordito Renzi -. I primi problemi con Crosetto sono sorti quando il suo nome circolava come ministro, forse volevano interferire sulla scelta. Il sistema delle Sos, segnalazioni di operazioni sospette, è sacrosanto e utile, ma deve essere usato per contrastare la criminalità e il riciclaggio. Qualcuno pagherà? O finirà come è accaduto per le violazioni del segreto sul mio caso, dove i pm hanno casualmente archiviato gli altri sulle fughe di notizie?»

La vicenda del dossieraggio infatti ha colpito anche l’ex premier: «Sono stato oggetto di una indagine mediatica e giudiziaria su cui la Cassazione per cinque volte ha dato torto ai pm, infine la Corte Costituzionale ha definito incostituzionale il loro operato, ma intanto per anni Open aveva aperto giornali e talk show. Il principio di trasparenza non consente a nessuno di violare le leggi. Sono state pubblicate in modo illegittimo le mie mail, i miei sms, e persino il mio estratto conto, violando la mia vita intima, come le liti con mio padre. Chi ha letto “Il Mostro” sa che quelle vicenda non mi hanno tolto il sorriso, ma costruito un’immagine difficile da cancellare».

E la soluzione, per evitare casi simili in futuro è scontata: «Non serve cambiare le regole, per evitare il dossieraggio basta rispettare le leggi che già ci sono. In vicende così siamo noi dalla parte della legalità, non chi ha fatto indagini farlocche».

