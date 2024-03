Modi barbari, irrispettosi. Un nuovo attacco alla stampa e a lavoro dei giornalisti cristallizzati in un video diventato già virale sui social e che regala, si fa per dire, solo l’ultima bravata di un presidente di calcio che in questa stagione, dopo essersi cucito il tricolore sul petto, sta vivendo mesi di delirio di onnipotenza, sbeffeggiando e sminuendo chiunque osi contraddirlo.

L’ultimo colpo di testa di Aurelio De Laurentiis avviene alla vigilia di Barcellona-Napoli, match delicatissimo per il passaggio ai Quarti di Finale della Champions League. Il Napoli, dopo l’1-1 del Maradona, si gioca tanto in Spagna, soprattutto l’accesso al Mondiale per club e ai tanti milioni previsti. Nel corso della rifinitura della squadra di Calzona, ADL interrompe l’intervista di un suo giocatore, Matteo Politano, semplicemente perché non gradisce la presenza dell’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini. E lo fa mentre è in corso il collegamento con la redazione di Sky Sport 24.

Nel video pubblicato dal Chiringuito, media tv spagnolo molto seguito, si vede De Laurentiis avvicinarsi a Politano e sottrarlo all’intervistatore. Poi non contento, probabilmente in seguito alla richiesta di spiegazioni dell’emittente tv, ritorna indietro e spinge il cameraman di Sky. Un episodio no sense che avviene a poche settimane di distanza dalla censura imposta a Dazn, titolare dei diritti televisivi della serie A.

Immediata la reazione di Federico Ferri, direttore di Sky Sport che ricostruisce quanto accaduto e rivela il movente di ADL: “Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”.

Ciro Cuozzo