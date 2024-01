Sembra un fake news invece è realtà. Parlamento chiuso causa derby. Alle 18.00 si gioca allo stadio Olimpico il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio e Camera e Senato hanno deciso di fermare i lavori in anticipo rispetto al previsto. Volevano guardare la partita allo stadio oppure a casa e così si è deciso di chiudere prima – deputati e senatori hanno deciso di interrompere le sedute e rinviare tutto a domani.

La decisione di prorogare l’invio di armi in Ucraina

Il caso più eclatante è stata la comunicazione del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla proroga per tutto il 2024 dell’invio di armi all’Ucraina. Il dibattito si è svolto questa mattina alla Camera e si sarebbe dovuto ripetere a Palazzo Madama. Ma la conferenza dei capigruppo ha deciso di limitare il dibattito per far finire i lavori in tempo per la partita di calcio: non si terrà la discussione generale e il dibattito si aprirà direttamente con le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Crosetto. Una decisone accolta trasversalmente.

