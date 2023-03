Torna la paura sui mercati europei per la tenuta del sistema bancario. I principali listini, ancora segnati dalla recente implosione della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e dall’acquisizione da parte di Ubs della Credit Suisse, il secondo istituto di credito svizzero ad un passo dalla crisi, fanno registrare perdite da capogiro perché questa volta a finire nel mirino è la Deutsche Bank.

La banca tedesca, colosso di livello mondiale, perde oltre il 10% alla borsa di Francoforte per il terzo giorno consecutivo e a causa dell’aumento dei costi per assicurarsi contro il rischio di default che sono balzati e hanno alimentato i timori sulla stabilità generale delle banche europee.

Nel mese di marzo la quotazione della banca è calata di quasi il 32%. I Credit default swaps a 5 anni di Deutsche Bank, ovvero i derivati che danno la possibilità di coprirsi da un’eventuale insolvenza sul debito obbligazionario, sono saliti a 198 punti base nella mattinata, livelli record secondo gli operatori, dopo avere chiuso a quota 141 soltanto due giorni fa.

